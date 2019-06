Cattolica: si scontrano auto e maxi-scooter. Grave un 35enne

Brutto incidente, nel primo pomeriggio, a Cattolica. All'incrocio tra Via del Porto e Via dottor Ferri si sono scontrati – per cause al vaglio della Polizia Municipale - un'auto ed un maxi-scooter. Ad avere la peggio il conducente di quest'ultimo, un 35enne. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari del 118 – intervenuti con un'ambulanza ed un'auto medicalizzata - è stato trasportato all'Ospedale di Rimini con codice di massima gravità.