Cattolica: svaligiava alberghi chiusi per Covid, arrestato dai Carabinieri

Cattolica: svaligiava alberghi chiusi per Covid, arrestato dai Carabinieri.

Entrava negli hotel chiusi per via dei provvedimenti anti-covid e li svaligiava di tutti gli attrezzi, elettrodomestici e generi alimentari che riusciva a trovare. I Carabinieri di Riccione hanno rintracciato e arrestato un pregiudicato originario di Cassino, classe 1980, ritenuto responsabile di diversi furti nelle strutture alberghiere di Cattolica chiusi per l'emergenza pandemica. Le indagini sono partite lo scorso 29 gennaio, quando il malvivente aveva sottratto un'impastatrice planetaria, un'idropulitrice, alimenti e superalcolici per un valore di circa 3000 euro. Grazie alle telecamere nell'appartamento gli agenti sono riusciti a rintracciare l'appartamento dell'uomo.

[Banner_Google_ADS]



All'interno sono stati ritrovati attrezzi da lavoro, dal valore di circa 4.000 euro, sottratti verosimilmente ad alcuni stabilimenti balneari di Cattolica, integratori proteici ed alimentari trafugati ad un rivenditore nel maggio 2020, elettrodomestici per cucina trafugati da due strutture alberghiere della zona tra novembre e dicembre 2020, oltre a televisori ed altri piccoli elettrodomestici sottratti da un hotel nel maggio 2020. Secondo gli uomini dell'Arma manca all'appello molta merce, probabilmente rivenduta abusivamente. L’uomo è stato condotto al carcere di Rimini in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Dovrà rispondere di furto aggravato e ricettazione di materiale trafugato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: