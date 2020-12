CRONACA Cattolica: trovano metadone e lo provano al parco, 15enne in Rianimazione

Un quindicenne si trova in Rianimazione, in prognosi riservata, dopo aver avuto un'idea malsana: assumere metadone. Il giovane, come racconta il Corriere Romagna, trova un flacone contente la sostanza, abbandonato su un autobus. E la sera del 23 dicembre, dopo aver radunato il resto compagnia, almeno una decina di giovanissimi, in un parco vicino alla stazione ferroviaria di Cattolica, decide, assieme ad almeno altri tre amici, di assaggiarne il contenuto.

Il quindicenne ha gli effetti peggiori e si addormenta, privo di sensi, su una panchina. Nessuno riesce a svegliarlo. Gli altri rientrano a casa per rispettare il coprifuoco e non far insospettire i genitori. Ma c'è preoccupazione tra loro perché l'amico non risponde a messaggi e chiamate, così uno di loro, di 13 anni, prende coraggio e chiama – sono già le 23.30 – il 118 che, raggiunto il parco, lo trova ancora là, incosciente e intossicato, nel freddo della sera.

I carabinieri di Cattolica vogliono vederci chiaro e capire soprattutto se la 'storia' del ritrovamento casuale è vera o se invece c'è un pusher senza scrupoli. Lo boccetta di metadone era intestata ad un soggetto, assistito dal Sert, che giura di averla persa sull'autobus. E le immagini di videosorveglianza certificano quanto ha asserito. Un’altra ragazzina, nel mentre, è stata accompagnata al pronto soccorso dai genitori perché spaventata dai sintomi sconosciuti; ora, almeno lei, sta bene.

