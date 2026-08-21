CRONACA Cattolica, violento scontro tra auto e scooter sulla Statale: 60enne trasportato al Bufalini Lo schianto giovedì sera sulla Statale 16, nei pressi del McDonald’s. Il 60enne in sella allo scooter è stato sbalzato violentemente sull’asfalto

Cattolica, violento scontro tra auto e scooter sulla Statale: 60enne trasportato al Bufalini.

Grave incidente stradale nella tarda serata di giovedì 20 agosto a Cattolica. Intorno alle 22, lungo la Statale 16 nei pressi del McDonald’s, si sono scontrati uno scooter Honda, condotto da un uomo di 60 anni, e un’Alfa Romeo alla cui guida si trovava una donna.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei Carabinieri, lo scooter stava procedendo in direzione Pesaro quando è entrato in collisione con l’auto, che stava uscendo da un’area di servizio. La vettura, anziché immettersi sulla Statale in direzione sud, avrebbe effettuato una svolta verso nord. L’impatto è stato particolarmente violento: lo scooter ha colpito la parte anteriore sinistra dell’Alfa Romeo e il 60enne è stato sbalzato dal mezzo, finendo sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei soccorsi. A causa delle condizioni riportate nell’incidente, il motociclista è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Cattolica, ai quali spetta ricostruire con precisione la dinamica e accertare le responsabilità dell’incidente.



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