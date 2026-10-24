Catturato in Spagna dopo 11 anni di latitanza: era ricercato per spaccio e possesso di stupefacenti a Rimini

Undici anni di latitanza, una nuova identità e un passaporto diverso per sfuggire alla giustizia. La fuga di un cittadino albanese di 34 anni, ricercato per reati legati agli stupefacenti, è terminata il 22 ottobre all'aeroporto di Madrid-Barajas, dove è stato arrestato dalla polizia spagnola durante un controllo di frontiera.

L'uomo era coinvolto in un'indagine sul traffico di droga nel Riminese, culminata nel 2012 nell'operazione "Moon Light". L'inchiesta della Squadra Mobile di Rimini aveva portato alla luce un'attività criminale legata alla detenzione e allo spaccio di ingenti quantitativi di cocaina e hashish. Il 10 ottobre di quell'anno, durante un'operazione che aveva portato all'arresto di altre dieci persone, il 34enne era stato trovato in possesso di circa un chilogrammo di eroina.

Dopo i procedimenti giudiziari, nei suoi confronti era stata emessa una condanna definitiva. Nel febbraio 2019 la Procura di Rimini aveva disposto la cattura per consentirgli di scontare una pena residua di 6 anni, 10 mesi e 8 giorni di carcere, oltre al pagamento di una multa di 64mila euro.

Ma dell'uomo, irreperibile in Italia dal 2015, si erano perse le tracce. Per sottrarsi alle ricerche aveva cambiato generalità, procurandosi anche un nuovo passaporto albanese. A ricostruire la sua vera identità sono stati gli investigatori della Squadra Mobile di Rimini, insieme al Servizio Centrale Operativo e al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Le indagini, sviluppate nell'ambito del progetto internazionale "Wanted 3", hanno permesso di individuarlo in Spagna.







