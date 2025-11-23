Cavallo intrappolato nel fango a Roncofreddo: salvato dall'elicottero dei Vigili del fuoco

Foto e video: Vigili del Fuoco

Da questa mattina fino al primo pomeriggio i Vigili del fuoco sono stati impegnati a Roncofreddo per soccorrere un cavallo rimasto bloccato nel fango. Sul posto sono intervenute squadre provenienti dai comandi di Cesena e Savignano sul Rubicone, supportate dall’elicottero del reparto volo di Bologna.

L’animale, impossibilitato a liberarsi da solo, ha richiesto un intervento prolungato per consentirne il recupero in sicurezza. Durante tutte le operazioni è stato presente personale veterinario, incaricato di monitorare costantemente le condizioni di salute del cavallo.

Le attività di soccorso si sono concluse nel primo pomeriggio, dopo diverse ore di lavoro coordinate tra le squadre a terra e il personale del reparto volo.







