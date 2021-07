ORDINE PUBBLICO Cc: arrestato 51enne violento a Villa Verucchio, denunciato minorenne armato a Riccione

Cc: arrestato 51enne violento a Villa Verucchio, denunciato minorenne armato a Riccione.

Ieri pomeriggio, è stato arrestato dai Carabinieri un uomo di 51 anni residente a Villa Verucchio che da mesi maltrattava la compagna 36enne anche in presenza della figlia minorenne. La donna, dopo l'ultimo atto di violenza, dove è stata aggredita e percossa ricevendo schiaffi e pugni, si è recata al Pronto Soccorso di Novafeltria. Dopo le cure è stata dimessa, e ha trovato la forza di abbandonare l'abitazione, riparandosi da alcuni familiari e di denunciare l'accaduto ai Carabinieri. Il Gip del Tribunale di Rimini, dopo aver acquisito le prove, ha disposto la misura cautelare in carcere per l'uomo.

[Banner_Google_ADS]



La scorsa notte è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri di Riccione un 17enne che, armato di coltello, avrebbe minacciato e rapinato un turista modenese. Le forze dell'Ordine, dopo aver parlato con la vittima hanno iniziato le ricerche e dopo averlo trovato e perquisito, hanno rinvenuto l'arma e la refurtiva che è stata poi restituita. Il minorenne è stato affidato ai servizi sociali.



I più letti della settimana: