Cc Novafeltria arrestano pregiudicato 44 enne.

I Carabinieri di Novafeltria hanno arrestato un 44enne pregiudicato, domiciliano nel territorio. L'uomo era destinatario di un ordine di detenzione per una pena residua di undici mesi di reclusione. I militari lo hanno rintracciato in una comunità terapeutica della Valmarecchia, dove stava beneficiando di una misura alternativa alla detenzione. La condanna era scaturita da un furto di un’autovettura, commesso dall’uomo in provincia di Foggia nel 2008, delitto scoperto, all’epoca, in flagranza dai carabinieri. Per tale reato lo stesso stava beneficiando della sospensione condizionale della pena. Il 44 enne si trova ora in “Detenzione Domiciliare” all’interno della struttura dove dovrà scontare quasi un anno.



