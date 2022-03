Cc Novafeltria: dall'hashish all'ubriachezza molesta nei controlli del fine settimana

Cc Novafeltria: dall'hashish all'ubriachezza molesta nei controlli del fine settimana.

Controlli del fine settimana per i Carabinieri di Novafeltria: segnalazione per un 18enne, residente nel riminese, trovato, vicino alle scuole di Villa Verucchio, in possesso di una dose di hashish. Un 30enne residente in Valmarecchia è stato sorpreso da una pattuglia alla guida della sua Vespa Piaggio 150, nel centro di Novafeltria, senza patente di guida, assicurazione e con la revisione scaduta. Il ciclomotore è stato sequestrato. Nei pressi di una discoteca, due giovani residenti in vallata, in evidente stato di ubriachezza, infastidivano ed importunavano i passanti. I due sono stati sono stati sanzionati per “ubriachezza”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: