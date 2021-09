Cc Novafeltria: denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali stradali

Cc Novafeltria: denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali stradali.

Denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali stradali un 19enne dell'Alta Valmarecchia. Il fatto è avvenuto la mattina del 21 agosto 2021. Un 59enne residente a Pennabilli, alla guida della sua autovettura, mentre percorreva la provinciale 91 nel territorio di Pennabilli, è stato tamponato, rimanendo lievemente ferito. Il conducente dell’altro mezzo, invece, non si fermava a prestare soccorso dandosi alla fuga. La Compagnia Carabinieri di Novafeltria prendeva in esame le testimonianze e, grazie alle riprese dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di Pennabilli, hanno stretto il cerchio con l’individuazione del mezzo e il rintraccio del conducente responsabile. Un giovane residente nell’Alta Valmarecchia. Il giovane, appena ha visto arrivare i Carabinieri in casa, ha ammesso le sue responsabilità. E' stato deferito in stato di libertà per omissione di soccorso, lesioni personali stradali e fuga del conducente in caso di lesioni stradali. L’autovettura che guidava è stata sottoposta a sequestro e la patente di guida gli è stata immediatamente ritirata.



[Banner_Google_ADS]



I Carabinieri di Novafeltria hanno denunciato un 26enne residente in Alta Valmarecchia per aver “imbrattato” una attività commerciale. Il fatto è accaduto a luglio quando i titolari di un negozio di Novafeltria, alla consueta apertura mattutina, si sono trovati la parete di accesso al locale imbrattata con della vernice spray. I militari dell’Arma, grazie ai sistemi di videosorveglianza, sono risaliti alla paternità del disegno, un 26enne che scoperto non ha potuto far altro che confermare quanto commesso. Il ragazzo è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini per il reato di imbrattamento e deturpamento di cose altrui.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: