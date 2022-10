Cc Novafeltria: due automobilisti denunciati per valori alti di alcol nel sangue

Numerosi sono stati i controlli eseguiti dai Carabinieri di Novafeltria alla circolazione stradale, con molteplici posti di controllo negli ultimi giorni. Gli equipaggi dell’Arma, in totale, hanno proceduto al controllo di 60 veicoli ed alla identificazione di 85 persone, ispezionato 9 esercizi pubblici. Durante i servizi due automobilisti sono stati denunciati poiché trovati alla guida dell’auto con un tasso alcolico superiore al consentito. Mentre 2 sono state le contravvenzioni elevate per “ubriachezza” ad altrettanti giovani, residenti in Valmarecchia, sorpresi nell’abitato di Novafeltria, in evidente stato di ubriachezza che infastidivano ed importunavano i passanti.

