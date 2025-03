Cc Novafeltria: più di 150 persone identificate e multe per guida in stato di ebbrezza

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno effettuato un’intensa attività di controllo del territorio: state identificate oltre 150 persone, controllati 106 veicoli e verificati 9 esercizi pubblici nella zona della Valmarecchia. Uno degli obiettivi principali dell’operazione è stato il monitoraggio della circolazione stradale, con numerosi automobilisti sottoposti ad alcoltest. Tra i controlli, i Carabinieri hanno denunciato un 33enne per guida sotto l’influenza di alcol, con un tasso alcolemico di 1.38 g/l, ben oltre il limite consentito.

Per lui è scattato anche il ritiro della patente di guida. Un altro episodio riguarda un 27enne, già sottoposto a una misura di prevenzione che gli vietava il ritorno nel Comune di Novafeltria. Nonostante ciò, è stato sorpreso dai Carabinieri all'interno di un locale del centro abitato, violando così il divieto e venendo segnalato alla Procura della Repubblica. Durante i controlli, è stata anche emessa una pesante sanzione nei confronti di un 34enne sorpreso alla guida di un’auto con la patente revocata.

L’automobilista ha ricevuto una multa di 5.100 euro e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Infine, sono state rilevate altre due violazioni per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici tra 0.5 e 0.8 g/l, per le quali sono state comminate sanzioni amministrative.