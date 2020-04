Cc Novafeltria scoprono truffa telematica in Valmarecchia, denunciato 21 enne sardo

Diffidate dagli acquisti molto convenienti on line, ribadiscono i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, che hanno denunciato l’autore di una “truffa informatica” ai danni di un 37enne di Pennabilli. L'incauto acquirente, su una nota piattaforma di vendite telematiche, aveva acquistato uno smart-watch, della Apple dal prezzo molto vantaggioso. Per bloccare l’affare, il venditore gli aveva chiesto di versare l’importo dovuto pari a 175 euro, effettuando un bonifico a favore di una carta PostPay risultata intestata all’inserzionista. Dopodiché era sparito nel nulla. Il 37enne si è rivolto ai Carabinieri della Stazione di Pennabilli che, dopo una serie di riscontri investigativi, sono risaliti al titolare del conto corrente, un 21enne residente nel nuorese noto alle cronache per altre truffe simili. Il giovane sardo, al termine degli accertamenti, è stato denunciato per truffa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.



