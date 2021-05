Cc Novafeltria: zigzagava sullo scooter, 49enne beccato "in stato di ebbrezza"

E' stato denunciato in stato di libertà un 49enne per “guida in stato di ebbrezza". L'uomo, ieri sera, è stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri di San Leo, a Colombare di Poggio Torriana, dopo che in sella ad uno scooter Kymko, viaggiava zigzagando. All'alt mostrava subito una sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza, ma si rifiutava di sottoporsi ad etilometro. Gli uomini dell'Arma gli hanno ritirato la patente e confiscato il mezzo. Dopodiché nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Rimini per “guida in stato di ebbrezza - rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza”.

Il caso più eclatante di un fine settimana di controlli che ha visto 160 persone identificate, 97 i mezzi controllati, 9 gli esercizi commerciali sottoposti a verifica, 1 la persona denunciata in stato di libertà.





