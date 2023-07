CONTROLLI Cc Riccione: due arresti in flagranza per detenzione droga e tentato furto

Cc Riccione: due arresti in flagranza per detenzione droga e tentato furto.

I Carabinieri di Riccione, nel corso dei controlli del fine settimana, hanno arrestato in flagranza un trentaseienne straniero, già noto alle Forze dell’Ordine, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Aveva con sé 3 grammi di cocaina suddivisi in 5 dosi già confezionate e 100 euro; nella sua abitazione hanno trovato ulteriori 58 grammi di cocaina, nascosti tra i generi alimentari. Sempre in flagranza i militari dell’Arma hanno arrestato un quarantasettenne per 'tentato furto', sulla spiaggia di Misano Adriatico. Si era appropriato di una borsa lasciata appesa all’ombrellone dello stabilimento dove la donna stava trascorrendo il pomeriggio, ma è stato bloccato dagli altri bagnanti. I militari hanno poi deferito diverse persone per reati a vario titolo e un 51enne che stava circolando con una patente palesemente contraffatta.

