RICCIONE Cc scoprono gli autori del furto dell'orologio da 47.000 euro Le ricerche erano in corso dall'11 agosto 2021

Dopo poco meno di anno si concludono le ricerche della banda che l'11 agosto 2021 ha rubato un orologio Patek Philippe, dal valore di 47 mila euro, a un turista francese in vacanza nella Perla Verde. Dopo l'attività investigativa da parte dei Carabinieri di Riccione e della Procura di Rimini, i colpevoli sono stati identificati e trovati grazie anche alle riprese della sorveglianza locale. Solo due dei quattro responsabili hanno agito, a bordo di uno scooter hanno aspettato il momento giusto per avvicinarsi e strappare dal polso del turista il prezioso orologio, lasciandolo a terra dolorante per le escoriazioni riportate. I Carabinieri di Riccione hanno quindi dato esecuzione a 4 provvedimenti cautelari nei confronti dei pregiudicati campani responsabili del furto. Al termine delle operazioni, uno degli arrestati, già detenuto a Milano, è stato trattenuto presso il carcere del capoluogo lombardo mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Gli altri due ladri sono ancora a piede libero, è in corso una serrata attività di ricerca.

