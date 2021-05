Cc: vende accessori moto su Internet, incassa i soldi e sparisce. Denunciato per truffa

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno scoperto e denunciato un truffatore on line. Si tratta di un 26enne residente nel forlivese. A far scattare le indagini, dei militari di Villa Verucchio, una querela presentata da un residente che dopo aver acquistato su un sito, degli accessori per il suo motociclo, non li aveva ricevuti. Pur avendo versato, tramite bonifico, 300 euro per acquistare il pezzo di ricambio. Inutili i tentativi di rintracciare l'inserzionista sparito, che aveva cancellato anche l’annuncio.







I Carabinieri, dopo una serie di riscontri investigativi, anche di natura bancaria, sono riusciti ad identificare il truffatore, il giovane forlivese con precedenti per gli stessi reati. L'uomo è stato denunciato per “truffa” all’autorità Giudiziaria di Rimini. L’Arma di Novafeltria rinnova l’invito a prestare la massima attenzione agli annunci on-line, che spesso nascondono artifici e raggiri.