Cdm: 5 mld per bollette, ratificato accordo giustizia con San Marino

Cinque miliardi per tagliare le bollette per altri 3 mesi e per rendere più efficiente la sanità; rispunta uno scudo per alcuni reati fiscali; via libera al nuovo codice degli appalti; al bando la carne sintetica: queste le principali misure approvate ieri dal Consiglio dei Ministri. Che ha ratificato e dato esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, siglato a Roma il 26 maggio 2021. L'Accordo prevede che Italia e San Marino riconoscano reciprocamente ed eseguano le decisioni, emesse dalle rispettive Autorità giudiziarie, di sequestro e confisca dei proventi illeciti, diretti ed indiretti. Inoltre, stabilisce le modalità relative alla suddivisione dei beni oggetto di confisca o del ricavato della loro vendita.

Rinviato invece il ddl sulla concorrenza. "Sostenere cittadini e imprese è la priorità del Governo", afferma la premier Meloni.