CdM a Cutro: Governo Meloni approva decreto contro la tratta di migranti

Nel pomeriggio Consiglio dei Ministri a Cutro, dove 72 migranti persero la vita. Qualche protesta, in occasione dell'incontro; celebrato nella cittadina calabrese – ha fatto sapere la Premier Meloni – per dare un “segnale concreto della nostra attenzione”. Licenziato un decreto legge incentrato sulla lotta al traffico di esseri umani; con pene fino a 30 anni per chi provoca la morte o lesioni gravi, e ciò introducendo una nuova fattispecie di reato. Massima fermezza contro gli scafisti; e al contempo ripristino del decreto flussi, con quote triennali ed alcune corsie preferenziali. Giorgia Meloni invoca poi un coinvolgimento dell'Europa, chiedendo “risposte a 360 gradi”. “L'Italia – ha sottolineato – non può affrontare da sola il problema”.