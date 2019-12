Cdm alle prese con il Milleproroghe, intanto la Lega approva il nuovo statuto

Il Milleproroghe arriva sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi. Tra le novità: bonus per eco-scooter anche nel 2020 e altri 2 anni di sperimentazioni sugli animali per le droghe. Sul fronte della tenuta del Governo interviene Di Maio: “Dobbiamo andare avanti, senza indugi e polemiche. Chi rema contro, rema contro il Paese”, evidenziando la necessita' di un 'cambio di passo.

'Non penso che questi giudici attacchino me, attaccano un popolo. Non c'è in ballo la libertà personale di Salvini è un attacco alla sovranità nazionale, alla sovranità popolare, al diritto alla sicurezza e alla difesa dei confini'. Lo ha detto Matteo Salvini al congresso straordinario per la modifica dello statuto del partito: 'il battesimo di un movimento che ha l'ambizione di rilanciare l'Italia nel mondo'. I delegati al congresso della Lega hanno approvato per alzata di mano il nuovo statuto.

Sentiamo Matteo Salvini