Cdm, altri 28 milioni per lo stato d'Emergenza in Emilia Romagna

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato l'ulteriore stanziamento" di 28 milioni di euro, "a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi relativi allo stato d'emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati nel territorio delle province di Bologna, Forlì Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024". Lo riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione.