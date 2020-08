ITALIA Cdm: via libera al Dl agosto, misure per 100 miliardi

Via libera del Cdm al decreto Agosto con le misure stanziate dal governo che arrivano a quota 100 miliardi. L'ok è arrivato 'salvo intese tecniche'. Il premier spiega che le Camere lo potranno poi migliorare, e ringrazia ministri, capi delegazione e forze di maggioranza. Concordate anche nuove indicazioni del dpcm che sarà in vigore dal 10 agosto al 7 settembre' con la proroga delle 'misure precauzionali minime': obbligo mascherine, no assembramenti, distanza di un metro, invito a lavare spesso le mani, ma anche chiusura discoteche. Secondo il premier sono state anche poste le basi per la reindustrializzazione del Sud.



I più letti della settimana: