Cdm: via libera alla riforma concessioni balneari, stop proroghe, accesso al mare e freno al caro-ombrellone

Il Consiglio dei ministri, avrebbe ha dato il via libera all'unanimità agli emendamenti al ddl concorrenza che introducono la riforma delle concessioni balneari. Stop alle proroghe per le concessioni balneari: nel nuovo regime, da gennaio 2024, uno dei requisiti sarà quello di garantire a tutti l'accesso al mare. Tra le regole per le gare andrà quindi prevista 'la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito'. Le concessioni già in regola saranno valide anche oltre la proroga al 2023. Spinta per i piccoli lotti e tetto al numero delle concessioni. Tra le linee-guida, un freno al caro-ombrellone ma anche tutele degli investimenti.

"Disconosciuti nell'emendamento i contenuti del tavolo tecnico indetto dal governo con associazioni e regioni. Enti concedenti impreparati a gestire un percorso così complesso nel brevissimo periodo. Mancanza di rispetto evidente verso Comuni e Regioni. Riforma dei canoni di concessione fuori dalla realtà: lo Stato esposto a rischio di danno erariale come per l'Osservatorio del Mercato Immobiliare". E' il commento sulle prime anticipazioni delle misure varate in Consiglio dei ministri fatto ad Ansa da Marco Maurelli, presidente di Federbalneari, che chiede subito un tavolo urgente con governo, regioni ed associazioni di categoria "per valutare modifiche al testo che tengano conto della realtà".