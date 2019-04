Cecchetto candidato sindaco a Misano presenta la sua lista: 'show' con Max Pezzali e Syria come testimonial

Non poteva non trasformarsi in uno show la presentazione dei componenti della lista civica di Claudio Cecchetto, candidato sindaco a Misano, visti i trascorsi da dj, produttore, presentatore e talent scout. Appuntamento in un locale vicino al mare, una piccola folla davanti al bar, amplificazione e un uovo di pasqua dal quale uscirà la lista delle persone che lo affiancheranno nella corsa elettorale. “W Misano viva” è il nome della lista che, precisano i componenti, è indipendente dai partiti.

Davanti al pubblico Cecchetto ricorda il legame con il territorio romagnolo - a Misano vive - pur essendo veneto. A un certo punto arriva la sorpresa, proprio da quel mondo dello show-business che il candidato sindaco conosce a fondo: i cantanti Max Pezzali e Syria appaiono e danno il loro appoggio. Cecchetto parla anche di San Marino, del circuito cittadino e di possibili collaborazioni. Se la vedrà con gli altri quattro candidati a sindaco: Michele Laganà (lista civica), Fabrizio Piccioni (centrosinistra), Veronica Pontis (Lega e lista civica) e Daniela Ruggeri (5 Stelle)

Nel servizio, le interviste a Claudio Cecchetto (candidato sindaco Misano Adriatico) e a Max Pezzali (cantautore)





I candidati nella lista civica "W Misano viva": Simone Migani, Massimo Angelini, Francesca Armanni, Ivano Bonetti, Paolo Casadei, Jessica Casalboni, Luigi Guagneli, Marica Maggiotti, Giorgio Magi, Maria Paola Mancini, Massimo Mignani, Henrich Nobili, Diego Pensalfini, Sara Savoretti, Mauro Valentini