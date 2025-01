Cecilia Sala in Italia, il primo abbraccio al compagno e ai genitori

Poco dopo le 16 è atterrato allo scalo di Ciampino l'aereo che ha riportato in Italia Cecilia Sala dopo la detenzione in Iran. Ad attenderla la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i genitori e il compagno Daniele Raineri, che l'ha abbracciata sulla pista e poi immortalata mentre sorride alla presidente, presenti anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La stampa non era ammessa, mentre la foto è stata poi pubblicata dal Foglio, la testata per cui scrive la giornalista.

L'annuncio della sua liberazione è arrivato in mattinata direttamente da Palazzo Chigi dopo 20 giorni dall'arresto a Theran. Le autorità iraniane l'avevano trattenuta dal 19 dicembre nel carcere dei dissidenti di Ervin, con l'accusa di aver violato le leggi islamiche. Ogni forza politica si è espressa sulla risoluzione del caso Sala e non sono mancati elogi bipartisan al governo Meloni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso alla presidente Meloni i complimenti per il ritorno di Cecilia Sala in Italia, e successivamente ha telefonato a sua madre, che aveva incontrato nei giorni successivi all'arresto.

Domani mattina Giorgia Meloni terrà la tradizionale conferenza stampa, mentre sabato riceverà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, prima di partire per Abu Dhabi.

Nel video le interviste a Carlo Calenda, senatore Azione, e a Giovanni Donzelli, deputato Fratelli d'Italia