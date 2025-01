Cecilia Sala sta rientrando in Italia. Il papà "Sono orgoglioso di lei"

L'aereo della presidenza del Consiglio che riporta in Italia Cecilia Sala, la giornalista che era detenuta in Iran, arriverà a Ciampino, a quanto si apprende. L'atterraggio è previsto intorno alle 15.30. "Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia", spiega Palazzo Chigi in una nota.

La giornalista di 29 anni era rinchiusa nella prigione di Evin dal 19 dicembre.

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi". Prosegue la nota di Palazzo Chigi. Meloni, viene spiegato, "ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa".

"Dirò a Cecilia che sono orgoglioso di lei e della capacità e la compostezza che ha avuto in questa vicenda. Nei suoi giorni di prigionia l'ho sentita tre volte. In questo periodo ho avuto l'impressione di una partita a scacchi, ma i giocatori non erano soltanto due. A un certo punto la scacchiera si è affollata e questo ha creato forti timori in un genitore come me, che purtroppo ignora le mosse". Così all'ANSA il papà di Cecilia Sala.