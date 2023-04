INCIDENTI SUL LAVORO Cede piattaforma, 2 operai morti e uno ferito nel Milanese

Cede piattaforma, 2 operai morti e uno ferito nel Milanese.

Due operai, di 69 e 51 anni, sono morti e un terzo, di 25, è rimasto ferito in modo grave a Noverasco di Opera (Milano), mentre potavano alberi ad alto fusto in un golf club. I tre operai si trovavano sopra una piattaforma aerea a svariati metri da terra, in un cestello sostenuto da un braccio meccanico, che per cause ancora da accertare si è schiantato al suolo. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Il fascicolo - anche per lesioni colpose e al momento a carico di ignoti - è stato aperto dal pm di turno Enrico Pavone, che disporrà a breve l'autopsia sui cadaveri e che ha già sequestrato il macchinario.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: