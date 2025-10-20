TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:31 Caso Pierina, a Rimini entra nel vivo il processo a Louis Dassilva 18:51 ICEE: partiti i lavori della Commissione Interni 18:32 Attentato a Ranucci, martedì il governo riferisce alla Camera 17:30 Coppa Davis, Final 8: Sinner fuori dai convocati 17:23 Tennis Tavolo: podio tutto sammarinese a Marina di Montemarciano 17:08 Sottrae 410mila euro a tre correntisti: ex dipendente Bsm patteggia 35 mesi di prigionia 16:14 Fine vita, Attiva-Mente: per disabili soli rischio di vederla come soluzione estrema 14:51 Caso Pierina, la criminologa Bruzzone annuncia querela contro la legale della famiglia 14:09 Cede un lucernario: muore 64enne cadendo dal tetto di un’azienda a San Giovanni in Marignano 13:26 Annual Meetings: soddisfazione dei Segretari di Stato Gatti e Fabbri
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Cede un lucernario: muore 64enne cadendo dal tetto di un’azienda a San Giovanni in Marignano

La vittima, dipendente di una ditta di catering pesarese, era salita sul tetto per consegnare il pranzo ad alcuni operai. Inutili i soccorsi. Disposta l’autopsia.

di Filippo Mariotti
20 ott 2025
Le immagini dei sopralluoghi sul luogo della tragedia
Le immagini dei sopralluoghi sul luogo della tragedia

Tragedia nella tarda mattinata di lunedì nella zona industriale di San Giovanni in Marignano, nel Riminese. Claudio Reggiani di 64 anni, residente in provincia di Pesaro, ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un’azienda specializzata nella lavorazione di metalli e laminati.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, dipendente di una ditta di catering, era salito sul tetto per consegnare il pranzo ad alcuni operai impegnati in lavori di manutenzione. Mentre si trovava sopra la copertura, avrebbe messo un piede su un lucernario che ha improvvisamente ceduto, facendolo precipitare nel vuoto da un’altezza di circa sette-otto metri. L’uomo è morto sul colpo, a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’eliambulanza decollata da Ravenna, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Presenti anche i Carabinieri di Cattolica, il personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl e il magistrato di turno, il sostituto procuratore Daniele Paci, che ha disposto l’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso. La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo d’inchiesta per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

La notizia della morte ha scosso profondamente la comunità marignanese. La sindaca Michela Bertuccioli ha espresso cordoglio a nome dell’Amministrazione comunale: "Un dramma improvviso, una perdita preziosissima che ha scosso l’intera comunità. Siamo vicini alla famiglia e a tutti i cari, a cui ci stringiamo con profonda commozione".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia