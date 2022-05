CEI, Matteo Maria Zuppi è il nuovo presidente dei vescovi italiani

L'arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi è il nuovo presidente della CEI (Conferenza epistolare italiana). Andrà a succedere a Gualtiero Bassetti, guidando i vescovi di tutta Italia. A designare il cardinale di Bologna, già da tempo indicato come favorito, è stato il pontefice. Insieme a lui, nella terna, anche il cardinale Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, e l''arcivescovo di Acireale, Antonio Raspanti. Il nome di Zuppi era già uscito a novembre scorso, considerato uno degli uomini di chiesa più vicini a papa Francesco che afferma “Io cerco di trovare uno che voglia fare un bel cambiamento. Preferisco che sia un cardinale, che sia autorevole”.

«Intendo esprimere a nome della Comunità Papa Giovanni XXIII le nostre felicitazioni per la nomina del Cardinal Matteo Maria Zuppi. A lui, Pastore premuroso verso tutti, in particolare gli ultimi, uomo che ha concretamente lavorato per la Pace, assicuriamo la nostra collaborazione. Un ringraziamento al Cardinal Bassetti per la paterna guida della Chiesa italiana in questi anni». È quanto dichiara Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, in merito alla nomina del nuovo presidente della CEI.



