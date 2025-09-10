Cellulari vietati a scuola, i consigli per il "digital detox"

Il ministro Valditara è più che convinto della bontà del suo divieto: niente più cellulari in classe, e i primi ad esserne convinti sono proprio i ragazzi, assicura. “E' anche una misura a tutela della loro salute”, aggiunge. Una misura che, dai gradi scolastici inferiori, si estende ora anche agli istituti secondari di secondo grado, con gli istituti chiamati a stabilire autonomamente le regole e le sanzioni da applicare in caso di trasgressione. E a proposito di salute, l'Istituto superiore di sanità in una nota ufficiale elargisce consigli per abituare i ragazzi al cosiddetto “digital detox”, una sorta di disintossicazione dalla dipendenza da smartphone che, ricorda, a livello mondiale colpisce oltre il 25% degli adolescenti, con effetti negativi su sonno, concentrazione e relazioni sociali. Cinque i consigli base: imparare a riconoscere i segnali di allarme, come il bisogno continuo di controllare il telefono o l'incapacità a disconnettersi; iniziare da prima del rientro a scuola il “digital detox”, stabilendo una “zona smartphone free” a casa condivisa con la famiglia, come la camera da letto o il tavolo da pranzo, per favorire momenti di qualità e disconnettersi gradualmente; iniziare a piccoli passi, con una mezzora di pausa digitale al giorno, usando il tempo per altre attività che piacciano; stabilire un tempo massimo giornaliero per l'uso dei social e delle app di intrattenimento; dormire un numero sufficiente di ore per aiutare la memoria ed essere meno scontrosi, coi dispositivi che dovrebbero essere tenuti fuori dalla camera da letto o comunque spenti almeno un'ora o due prima di andare a dormire; disattivare le notifiche nei momenti importanti come lo studio, lo sport, i pasti o quando si è con amici e famiglia. Lo scopo, conclude l'Iss, non è non è eliminare l'uso dello smartphone, ma imparare a gestirlo con consapevolezza.







