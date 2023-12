COLDIRETTI Cenone della vigilia e pranzo di Natale: gli italiani hanno speso 3 miliardi a tavola

Cenone della vigilia e pranzo di Natale: gli italiani hanno speso 3 miliardi a tavola.

Gli Italiani hanno speso quasi 3 miliardi di euro per i cibi e le bevande da portare in tavola tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale che quasi nove italiani su dieci (88%) hanno deciso di trascorrere a casa propria o con parenti o amici. È il bilancio stimato dalla Coldiretti ripartito in un miliardo di euro per pesce e le carni compresi i salumi, 600 milioni di euro per spumante, vino ed altre bevande, 330 milioni di euro per dolci con gli immancabili panettone, pandoro e panetteria, 600 milioni di euro per ortaggi, conserve, frutta fresca e secca, 210 per pasta e pane e 210 milioni di euro per formaggi e uova.

