Censis: sistema Italia, ruota quadrata che non gira

Quasi l'80% degli italiani si dice a favore della stretta in vista delle prossime festività. Lo rivela il 54/mo rapporto del Censis sulla situazione del Paese. 'In vista del Natale e del Capodanno - si legge - il 79,8% degli italiani chiede di non allentare le restrizioni o di inasprirle. Il 54,6% spenderà di meno per i regali da mettere sotto l'albero, il 59,6% taglierà le spese per il cenone dell'ultimo dell'anno.





Per il 61,6% la festa di Capodanno sarà triste e rassegnata'. Inoltre, 'il 90,2% degli italiani è convinto che l'emergenza coronavirus e il lockdown hanno danneggiato maggiormente le persone più vulnerabili, ampliando le disuguaglianze sociali già esistenti'. Flop della Dad, ha ampliato il gap tra gli studenti, sempre secondo le rilevazioni del Censis.