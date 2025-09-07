TV LIVE ·
Centenario di Don Oreste Benzi, al teatro Galli di Rimini il ricordo con l'evento “Come se tu fossi qui”

Attento ai giovani e agli ultimi, Don Oreste Benzi progettò una società del gratuito, accogliente e attenta alla persona, contro quella del profitto, consumista e individualista

di Carla Ialenti
7 set 2025

"Don Oreste aveva la capacità di cogliere in ogni persona che incontrava il positivo e il bello che avrebbe potuto essere - ha detto Matteo Fadda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII - "perché era convinto per fede che ogni essere umano è un progetto di dio irripetibile e questo lo coglieva soprattutto nei giovani". È stato definito un imprenditore dello spirito: Don Oreste sognava una società con al centro la persona e non il singolo individuo in lotta con gli altri. Una comunità accogliente, con la diversità e la bellezza della gioventù come punto di forza. Nato a San Clemente nel Riminese portò avanti il progetto di una società del gratuito opposta a quella del profitto e dell'individualismo. Attivo e apprezzato anche a San Marino, ha lasciato il segno nella comunità riminese, come ha ricordato il vescovo Nicolò Anselmi: “Ci siamo visti soltanto una volta, ma l'ho conosciuto attraverso i racconti della gente e le loro belle parole: perché vive ancora nel cuore della sua comunità”. Il pensiero di Don Oreste è stato accolto anche da papa Giovanni Paolo II che si ispirò a lui parlando di disobbedienza alle leggi ingiuste, che obbligano a compiere il male. E il concetto di società del gratuito influenzò anche Papa Benedetto XVI. " Nella Caritas in veritate" del 2009 Papa Benedetto XVI introduce il principio di gratuità - ha spiegato Stefano Zamagni, professore di Economia - che prende pari pari da Don Oreste. L'economia di mercato, si legge, se vuole restare umana deve incorporare dentro i propri meccanismi e regolamenti il principio di gratuità".

Nel servizio le interviste a Matteo Fadda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII e Stefano Zamagni, professore di Economia.




