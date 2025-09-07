Centenario di Don Oreste Benzi, al teatro Galli di Rimini il ricordo con l'evento “Come se tu fossi qui”

"Don Oreste aveva la capacità di cogliere in ogni persona che incontrava il positivo e il bello che avrebbe potuto essere - ha detto Matteo Fadda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII - "perché era convinto per fede che ogni essere umano è un progetto di dio irripetibile e questo lo coglieva soprattutto nei giovani". È stato definito un imprenditore dello spirito: Don Oreste sognava una società con al centro la persona e non il singolo individuo in lotta con gli altri. Una comunità accogliente, con la diversità e la bellezza della gioventù come punto di forza. Nato a San Clemente nel Riminese portò avanti il progetto di una società del gratuito opposta a quella del profitto e dell'individualismo. Attivo e apprezzato anche a San Marino, ha lasciato il segno nella comunità riminese, come ha ricordato il vescovo Nicolò Anselmi: “Ci siamo visti soltanto una volta, ma l'ho conosciuto attraverso i racconti della gente e le loro belle parole: perché vive ancora nel cuore della sua comunità”. Il pensiero di Don Oreste è stato accolto anche da papa Giovanni Paolo II che si ispirò a lui parlando di disobbedienza alle leggi ingiuste, che obbligano a compiere il male. E il concetto di società del gratuito influenzò anche Papa Benedetto XVI. " Nella Caritas in veritate" del 2009 Papa Benedetto XVI introduce il principio di gratuità - ha spiegato Stefano Zamagni, professore di Economia - che prende pari pari da Don Oreste. L'economia di mercato, si legge, se vuole restare umana deve incorporare dentro i propri meccanismi e regolamenti il principio di gratuità".

Nel servizio le interviste a Matteo Fadda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII e Stefano Zamagni, professore di Economia.