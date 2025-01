RIMINI Centenario don Oreste Benzi: dedicato al sacerdote riminese un “luogo del cuore” città Negli anni '60 fonda la Comunità Papa Giovanni XXIII con la quale, partendo da Rimini, apre numerose realtà di accoglienza in Italia e all'estero.

Conoscere e approfondire la vita e il pensiero del “prete dalla tonaca lisa”: è lo scopo con cui la Fondazione don Oreste Benzi dedica al sacerdote riminese un “luogo del cuore” della città. All'interno del locale esposte alcune foto della vita di don Oreste, concesse dal fotografo riminese Riccardo Ghinelli. Per tutti è il prete degli ultimi, dei disperati e degli emarginati. Negli anni '60 fonda la Comunità Papa Giovanni XXIII con la quale, partendo da Rimini, apre numerose realtà di accoglienza in Italia e all'estero.

"Inauguriamo oggi la sede del centenario - afferma Matteo Fadda, presidente Comunità Papa Giovanni XXIII - del comitato che è organizzatore del centenario che porterà avanti tutte le attività e gli eventi che celebreranno un po' questo anno per tutto il 2025. Il tema che abbiamo scelto insieme è di rilanciare la profezia di don Oreste e la società del gratuito, cioè una società che mette al centro l'uomo, la persona e non il profitto".

Per il centenario messo a punto un programma per le celebrazioni che si terranno il 5, 6 e 7 novembre: "L'obiettivo è quello di sensibilizzare larghi strati della popolazione - aggiunge Stefano Zamagni, presidente Comitato Nazionale centenario don Benzi - della cittadinanza su quella che è la specificità del pensiero di don Oreste, la società del gratuito. Termine che è spesso equivocato, può sembrare astratto e che invece sarà compito nostro di tutti quelli che opereranno per l'evento".

