BUON COMPLEANNO Cento anni fa nasceva Federico Fellini Tante le celebrazioni, soprattutto nella sua Rimini

Cento anni fa nasceva Federico Fellini.

"Cento anni fa, il 20 gennaio del 1920, nasceva a Rimini Federico Fellini, un gigante della storia del cinema che ha segnato quest'arte con il suo talento, la sua verve onirica e la sua operosità. In tutto il mondo autori, registi, attori e pubblico continuano ad ammirare e a trarre ispirazione dal suo lavoro capace di plasmare l'immaginario collettivo. Il cinema italiano, oltre a tutto questo, gli è debitore dell'aver trasformato un'arte in una vera e propria industria creativa''.

Lo sottolinea il ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini, che ricorda che ci saranno migliaia di eventi in tutta Italia per celebrare il gigante del cinema. ''Il Teatro 5 di Cinecittà, non a caso a lui intitolato, è stato il laboratorio in cui Fellini ha operato questa trasformazione, attingendo ai saperi artigiani delle maestranze della città del cinema per renderli protagonisti della nuova industria cinematografica italiana".

Ieri sera al Teatro Galli di Rimini il concerto di Ezio Bosso e la Europe Philharmonic Orchestra, con elementi da tutto il continente. Musiche da Bach a Vivaldi e Mozart, per un omaggio particolare: un modo per raccontare i geni che, al pari di Fellini, hanno rivoluzionato il costume e l’arte del proprio tempo. Questa mattina a Castel Sismondo – che fino al 15 marzo ospita la mostra “Fellini 100 – genio immortale” - presentato l'annullo Filatelico di Poste italiane dedicato al Centenario della nascita del regista, emesso dal Ministero dello sviluppo economico.

Alle 19, in piazza Cavour taglio della torta di compleanno: alta due metri, realizzata dal pasticcere Roberto Rinaldini che ha reinterpretato il dolce più amato dal regista: Zuppa inglese Fellini 100. Alle 21 sempre al Galli il concerto di Vince Tempera, con la Simphony Italia Orchestra, “Buon compleanno Federico”; attraverso le musiche che hanno reso immortali le pellicole del regista.

Anche la San Marino Rtv dedicata la serata al maestro del cinema. Alle 22.00 lo speciale "Amaricorda: Fellini tutto l'anno", a seguire il film L'Intervista.

I più letti della settimana: