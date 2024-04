BOLOGNA Centrale idroelettrica di Suviana: individuata la quinta vittima Ancora tre i dispersi. “Serve chiarire davvero quello che è successo" afferma il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto.

Centrale idroelettrica di Suviana: individuata la quinta vittima.

I sommozzatori hanno individuato anche il corpo del secondo disperso al piano -9. Si tratta della quinta vittima. Lo ha confermato il capo dei vigili del fuoco La situazione della centrale idroelettrica resta estremamente complicata. I piani interessati dal crollo infatti, il meno 8, 9 e 10, sono ancora sommersi da oltre un metro d'acqua, pieni di macerie provocate dall'esplosione e di pezzi di cemento armato.

Disastro e omicidio colposo i reati ipotizzati ad oggi nell'inchiesta aperta dalla procura di Bologna. In corso verifiche sul collaudo e sui subappalti, l'ipotesi più accreditata al momento è l'errore umano. Intanto a Bologna sciopero di 8 ore proclamato da Cgil e Uil, oltre 15.000 le presenze, e mobilitazione in tutta Italia per la sicurezza sul lavoro con stop per treni, bus e metro nelle città.

"Queste tragedie continuano ad accadere tutti i giorni – afferma il segretario UIL Pierpaolo Bombardini - questo sciopero che avevamo proclamato sui temi della sicurezza dimostra la necessità di intervenire per bloccare questa guerra civile”. “Serve chiarire davvero quello che è successo – afferma il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto - al di là del caso specifico un'opinione la dobbiamo esprimere sul fatto che l'Italia rispetto a molti paesi europei, in particolare quelli del Nord, ha un tasso molto più elevato di incidenti sul lavoro e di morti”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: