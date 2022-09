ELEZIONI2022 Centrodestra e centrosinistra scelgono la stessa piazza romana per chiudere la campagna elettorale Giorgia Meloni si lamenta con la ministra dell'Interno per la presenza di oppositori ai suoi comizi

Ultima settimana prima del voto di domenica, ultime promesse elettorali e ultimi battibecchi per i partiti che si preparano anche a chiudere questa campagna: il centrodestra lo farà a Roma, in piazza del Popolo, giovedì, il giorno dopo toccherà al centrosinistra, nella medesima piazza, mentre il Terzo Polo sarà sulla terrazza del Gianicolo, sempre venerdì. Nel suo tour a Berlino il segretario del Partito Democratico Enrico Letta incassa il placet dell'Spd, per il quale la sua vittoria sarebbe un segnale importante, mentre “Meloni, come partito post fascista – ha detto il presidente Lars Klingbeil – porterebbe l'Italia in una direzione sbagliata”. Meloni si lamenta con la ministra dell'Interno Lamorgese per la presenza di oppositori ai suoi comizi. Per le ultime promesse elettorali, Matteo Salvini inserisce anche il canone Rai, per abolirlo, dice. Giuseppe Conte invece promette di migliorare il reddito di cittadinanza.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, e le interviste a Matteo Salvini, Lega, e a Giuseppe Conte, M5S

