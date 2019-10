Centrodestra in piazza. Salvini: 'Qui c'è l'Italia vera'

"Qua oggi c'è l'Italia vera. Vedervi da qua è una cosa emozionante, sapere che c'è gente che continua ad arrivare, sarà un pomeriggio non di rabbia, di cattiveria, di estremismo di violenza, ma dell'Italia che lavora, che sogna che spera". Lo afferma Matteo Salvini, aprendo a San Giovanni la manifestazione che ha riunito il centrodestra. "Siamo qui per dire no al governo delle tasse, delle manette, della burocrazia, del giustizialismo fuori controllo. Siamo qui per mandare a casa un governo non eletto dagli italiani", le parole dal palco del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Oltre 200mila i presenti in piazza, secondo il dato fornito dall'organizzazione della Lega.