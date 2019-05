Cerasolo di Rimini: due feriti in uno scontro fra autobus e camion

Incidente nella mattina a Cerasolo di Rimini sulla Consolare per San Marino. Per dinamiche ancora da chiarire un autobus di linea della Start Romagna si è scontrato contro un camion. Entrambi i veicoli viaggiavano in direzione monte.

L'episodio è avvenuto attorno alle 6:00 del mattino all'altezza del Mercatone Uno. Due i feriti, di cui non sono state divulgate le generalità. Per uno di loro, grave in codice 3, è stato disposto il trasporto tramite eliambulanza a Bologna. Il secondo contuso è stato trasportato all'ospedale di Rimini con un codice di media gravità.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i Vigili Urbani per i rilievi.