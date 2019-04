Cerasolo: dopo l'ordinanza del Comune di Coriano, sit-in di protesta dei lavoratori di Petroltecnica e Rovereta

Decine di dipendenti delle società Petroltecnica spa, e Rovereta srl – di Cerasolo -, si sono recati davanti ai cancelli dell'azienda, questa mattina, per esprimere disagio e preoccupazione a seguito degli ultimi sviluppi della vicenda che li riguarda. Venerdì, infatti, il Comune di Coriano aveva emesso un'ordinanza di immediato fermo di ogni attività. Come è noto tutto iniziò il 19 febbraio scorso, quando vennero posti sotto sequestro preventivo – su richiesta della Procura di Rimini - una parte degli impianti, per presunte violazioni delle normative in materia ambientale. La Proprietà, successivamente, ottenne un dissequestro con prescrizioni; per poi incassare un'altra vittoria dal Tribunale del Riesame, che aveva giudicato inammissibile il ricorso del PM. Infine l'ordinanza dell'Amministrazione Comunale – contro la quale è possibile comunque proporre ricorso al TAR entro 60 giorni -, che sembrerebbe mettere a rischio il futuro di molti lavoratori. Previsti, per domani, un tavolo di crisi in Prefettura e un incontro tecnico in Comune.