Cercasi appartamento in affitto, Rimini vuole convertire vecchi hotel in studentati

A Rimini la risposta alla ricerca di un alloggio, a prezzi accessibili, per studenti universitari e lavoratori stagionali potrebbe arrivare dal turismo. Con una nota, l'assessore alla Protezione sociale Kristian Gianfreda spiega come l’intenzione del Comune, a cui si sta lavorando insieme al sindaco e agli assessori Frisoni e Magrini, è di anticipare rispetto all’entrata in vigore del piano urbanistico generale un atto di indirizzo per “trasformare le strutture ricettive marginali in studentati di alta qualità o in staff hotel”, strutture dove possano trovare alloggio i lavoratori stagionali che diversamente, non avendo possibilità di pernottamento, dovrebbero rinunciare all’occupazione. Non una soluzione definitiva al caro affitti, dichiara Gianfreda, ma sicuramente “una soluzione concreta e funzionale”. Tornando alla protesta degli studenti di Milano e Roma, che campeggiano dentro tende in segno di protesta contro la richiesta di affitti da capogiro, l'assessore parla di “problema divenuto insostenibile” e di come il diritto alla casa sia ormai diventato il “privilegio alla casa”, tanto per gli studenti quanto per lavoratori e famiglie.