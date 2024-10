Cercasi insegnante d'Italiano per Torriana: l'appello dei genitori di 3ª elementare

Una lettera ai giornali, firmata 'I genitori della 3A Turci di Torriana'. Denuncia il disagio dall'avvio dell'anno scolastico per gli alunni della terza elementare, dell'Istituto Comprensivo Ponte sul Marecchia di Verucchio. "Purtroppo, gli alunni continuano a non avere l'insegnante prevalente di Italiano".

Dal 16 settembre, infatti, dopo l'assegnazione del posto lasciato vacante dall'insegnante precedente, il nuovo non ha mai preso servizio in quanto aveva già avanzato richiesta di aspettativa. Il ritardo nel trovare un insegnante ha portato i genitori a scrivere alla dirigenza scolastica per chiedere chiarimenti in merito alla situazione precaria vissuta quotidianamente dai bambini. "Purtroppo - prosegue la lettera - l'Istituto ha chiarito il bisogno di attendere che la graduatoria provinciale dell' Usp terminasse per poter procedere all'assegnazione della cattedra attingendo dalla graduatoria interna. Nel frattempo, le insegnanti delle altre classi dello stesso istituto stanno colmando la cattedra vacante con enormi salti mortali affinché i bambini abbiano un minimo di continuità scolastica".

Ad oggi la situazione non è cambiata, e le famiglie chiamano in causa il diritto all'istruzione, sancito dalla Costituzione. Il 2 ottobre è arrivato un supplente che presterà servizio nella classe terza fino al 3 ottobre. Con i genitori delusi e arrabbiati per il protrarsi di questa situazione e pronti a tenere i figli a casa 'fin quando la situazione non sarà risolta e finché le istituzioni non interverranno in modo risolutivo su questa spada di Damocle caduta sui nostri bambini'.