Cerchi lavoro? Non chiederlo ad Anpal.

In Italia, il sito governativo dell'Anpal (Agenzia nazionale politiche attive lavoro), che dovrebbe incrociare domanda e offerta di lavoro, dopo essersi loggati con la Spid ed aver caricato il curriculum, se si entra nella sezione "trova lavoro", corredata da un'immagine di un uomo vestito elegante che corre su una scalinata per andare a lavorare, si scoprono cose imbarazzanti: ad oggi ancora non ci sono offerte di lavoro inserite su intere province, quali Bologna, Torino, Pesaro e Urbino, Rimini, Ancona, Cagliari e molte altre. Solo quattro offerte di lavoro pubblicate per tutta la provincia di Milano e solo due su quella di Roma.

La situazione non è verosimile, in quanto se ci si rivolge in agenzie di lavoro private, le offerte di lavoro ci sono. Inoltre la funzione "cerca" non funziona correttamente. Da sottolineare che il sito dell'Anpal è quello che i percettori di reddito di cittadinanza devono consultare con regolarità per trovare lavoro. "Una presa in giro! Una beffa!" ci dice un percettore di RdC della provincia di PU che vuole rimanere anonimo, "poi ci dicono che non vogliamo lavorare".

Il tutto dimostra poca cura e poco impegno, che contribuiscono alla sfiducia che una fetta di popolazione ha nei confronti delle istituzioni.

