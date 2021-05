Certificato verde per gli spostamenti dal 1 luglio, il ministro Speranza chiede maggior coordinamento tra gli Stati

Aggiornamento dall'Italia

In vista dell'entrata in vigore formale, dal primo luglio, del Certificato verde digitale per favorire la ripresa in sicurezza degli spostamenti dei cittadini europei, il ministro della Salute Speranza chiede un maggior coordinamento tra gli Stati alla riunione dei ministri della Salute dell'Ue. In Italia si ragiona sulle linee guida delle zone bianche, prossimo passo per le Regioni a basso contagio che potrebbero entrarci per prime, ossia Friuli, Molise e Sardegna. Meno di 2500 l'incremento sui casi totali (2.490) a causa del solito esiguo numero di tamponi da fine settimana (107.481).









Ancora un netto calo degli indicatori ospedalieri, i ricoveri ordinari in particolare scendono sotto i novemila (8.950, -211; 1.382 terapie intensive, -23). Risalgono a 110 le vittime (125.335). L'Organizzazione mondiale della Sanità lamenta che il 75% dei vaccini sia monopolizzato da soli 10 Paesi, i più ricchi, e chiede che almeno il 10% della popolazione di ogni Stato sia vaccinato entro settembre. Almeno 115mila operatori sanitari, aggiunge l'Oms, sono morti a causa del Covid da inizio pandemia. Sta per entrare in vigore la nuova ordinanza balneare del Comune di Rimini per regolare l'attività degli oltre 230 stabilimenti, dal 29 maggio. Ci sarà maggior spazio tra gli ombrelloni, fino a 18 metri quadri; per le aree gioco dei bambini sarà indicata una capienza massima; aumenta a 150 il numero di stabilimenti autorizzati ad accogliere animali. Nelle spiagge libere ombrellone a 5 metri dal vicino, e lettini o teli a un metro e mezzo. In Regione sono 315 i nuovi positivi, su oltre 10mila tamponi (10.208) per una incidenza del 3,1%. Quasi stabili terapie intensive (123, -1) e reparti Covid (763, -3); 7 decessi, uno a Rimini (un uomo di 85 anni) e dove si contano 29 casi in più (16 sintomatici).