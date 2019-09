Cervia: 14enne precipita dal balcone dell'hotel. È grave

Un 14enne bolognese è ricoverato in gravi condizioni, prognosi riservata, dopo essere caduto da un balcone di un hotel sul lungomare di Cervia, nel Ravennate. È successo ieri intorno alle 13.40, rendendo necessario l'intervento di Carabinieri e 118. Il ragazzino, che a quanto pare era in vacanza nella struttura, è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena.

Le indagini sono in corso per stabilire quanto è successo: non è chiaro se si tratti di un incidente o di un gesto volontario. Il cellulare del giovane, secondo quanto riporta Ravennatoday, è stato ritrovato sul letto della camera. Si esclude quindi che stesse cercando di farsi un selfie.