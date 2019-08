Cervia: 25enne falciato in bicicletta e lasciato morire in strada

Alle prime luci dell'alba un passante ha notato una bicicletta, ormai distrutta, a bordo strada in via Malva Sud, a Cervia. Dopo qualche metro il corpo di un giovane, a terra, esanime ed ha dato l'allarme ma il medico del 118 non ha potuto far altro che dichiarare il decesso. Sono così intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cervia che, analizzando le tracce lasciate sull'asfalto, si sono messi alla ricerca di una utilitaria, forse una Fiat 500 rossa, come racconta ravennatoday.

Il ragazzo morto è un 25enne residente in zona. I Carabinieri hanno già ascoltato diverse persone per identificare il pirata che dopo aver centrato la bicicletta, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi quindi a prestare soccorso. Dai rilievi pare che la bicicletta sia rimasta incastrata sotto l'auto e che il guidatore abbia interrotto la propria corsa solo dopo diverse centinaia di metri per rimuovere la due ruote da sotto il pianale e gettarla a lato della carreggiata, per poi risalire nell'abitacolo, come se nulla fosse accaduto.



Secondo quanto riferisce l'Ansa, i sospetti degli inquirenti si sono indirizzati verso una ragazza di 28 anni del posto. La sua posizione è al vaglio del Pm di turno Antonio Vincenzo Bartolozzi: rischia l'arresto per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga da incidente con vittima.