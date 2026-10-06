CRONACA Cervia, donna aggredita in un parco: arrestato un giovane per tentata violenza sessuale I Carabinieri sono intervenuti dopo le urla della vittima, una 43enne. L’uomo ha tentato la fuga ma è stato bloccato poco dopo: disposta la custodia cautelare in carcere

Cervia, donna aggredita in un parco: arrestato un giovane per tentata violenza sessuale.

Una donna di 43 anni è stata aggredita nelle prime ore di domenica all’interno di un parco pubblico di Cervia. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, richiamati dalle urla e dal pianto della vittima.

Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto hanno sorpreso un giovane di origine straniera sopra la donna, che si trovava a terra. Alla vista dei militari l’uomo ha tentato di fuggire a piedi, attraversando anche la vicina Statale Adriatica, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo da una pattuglia del Radiomobile.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe riferito di non conoscere l’aggressore, che l’avrebbe avvicinata mentre stava camminando verso il centro di Cervia, per poi trascinarla nell’area verde.

È stata quindi attivata la procedura del "Codice Rosso". L’uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato portato nel carcere di Rimini. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per tentata violenza sessuale.

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