ORDINANZE E MISURE ANTI COVID Cervia e Milano Marittima proibiscono l'alcol in pubblico dalle 21 alle 6 del mattino Nuova campagna di sensibilizzazione dall'Oms: tutti con la mascherina, anche sui social, per dare il buon esempio

Mentre a Cervia e a Milano Marittima si vieta l'alcol dalle 21 alle 6 del mattino nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, e la discoteca Villa delle Rose di Misano sarà chiusa per 5 giorni, per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, l'Oms inizia una nuova campagna di sensibilizzazione, a fronte di una ripresa del numero dei contagi da Covid-19 nel mondo: indossare tutti la mascherina, anche sui social, “per dare il buon esempio – dicono – e mostrare impegno contro la diffusione del virus”. In Belgio secondo il comitato scientifico è arrivata la seconda ondata, il numero medio di infezioni è aumentato del 60% e i ricoveri del 20%, ed anche in Australia annunciato un lockdown di 6 settimane a Melbourne. Chiusi i negozi non essenziali e matrimoni vietati. Negli Stati Uniti dietrofront totale del presidente Trump sui dispositivi di protezione: “I patrioti indossano la mascherina”, scrive. Negli Usa i contagi sono ormai 4 milioni e 700mila.



