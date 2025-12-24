Cervia, il sindaco Mattia Missiroli si dimette dopo l’indagine per maltrattamenti

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato ieri sera le proprie dimissioni dalla carica di primo cittadino, a seguito dell’apertura dell’indagine della Procura di Ravenna per presunti maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, dalla quale si sta separando. Una vicenda che ha avuto una forte risonanza locale e nazionale negli ultimi giorni.

Missiroli, 44 anni, esponente del Partito Democratico in carica dal giugno 2024, ha reso noto il proprio passo indietro con una nota ufficiale diffusa poco prima dell’inizio del consiglio comunale di fine anno.

Nella dichiarazione il sindaco ha ribadito la totale estraneità ai fatti contestati, condannando “ogni forma di violenza” e sottolineando la ferma volontà di chiarire ogni aspetto non appena gli atti dell’inchiesta saranno accessibili. Ha spiegato che l’esposizione mediatica e la complessità della situazione non gli consentono di garantire la necessaria lucidità per svolgere le funzioni istituzionali.

"Ad oggi non ho ricevuto comunicazioni formali, non sono stato convocato e non ho potuto visionare alcun atto - ha riportato -. Nonostante ciò, ho letto sui mezzi di informazione ricostruzioni, accuse e giudizi già formulati. Ho appreso dalla stampa contenuti che mi vengono attribuiti, ho visto soffrire le persone a me più care e ho letto valutazioni sommarie sulla mia persona, sulla mia vita e sul mio ruolo. Valutazioni probabilmente figlie della frenesia dei tempi mediatici, ma lontane da una visione garantista e, per questo, profondamente ingiuste".

Ed ancora: "Essere stato eletto Sindaco di Cervia dai miei concittadini è stato l’onore più grande della mia vita pubblica. Ho dato tutto per questa città, spesso mettendo il resto in secondo piano, nella convinzione che l’interesse generale dovesse venire prima di tutto. L’ho fatto con autenticità, coerenza, determinazione e nel rispetto dei valori in cui credo. Proprio per questo, oggi sento il dovere di compiere un passo indietro. Desidero - conclude - ringraziare tutte le persone, senza eccezioni, che hanno lavorato con me per il bene della città: i consiglieri comunali, la Giunta, la direzione generale, i tecnici, i dipendenti comunali e il mio staff. A ciascuno va la mia sincera gratitudine per l’impegno, la professionalità e il senso delle istituzioni dimostrati".









