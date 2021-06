CRONACA Cervia: incidente sulla Via Salara, muore un motociclista

Un incidente mortale è avvenuto ieri sera a Cervia, sulla Via Salara Statale, nei pressi del civico 17. Uno scontro fra una moto Suzuki Bandit 1250 e una Mini Cooper è stato fatale per il centauro, un uomo di 68 anni originario di Pistoia. L'autista, una giovane di 23 anni, è rimasta illesa nell'impatto, ma è stata portata all'Ospedale di Forlì in stato di shock. La vittima faceva parte della squadra organizzatrice del Giro d’Italia Under 23, impegnata in questi giorni sulle strade romagnole. Il traffico è stato temporaneamente chiuso su tutta la via per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale e i Vigili del fuoco.

